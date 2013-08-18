لازانيا بصلصة الحبق

المقادير:

-100 غرام من اللازانيا

-80 غراماً من صلصة الحبق الجاهزة

-كوب وربع من الحليب

-20 غراماً من الطحين

-20 غراماً من الزبدة

-50 غراماً من البطاطا

-3 غرامات من الملح

-غراماً من البهار الحلو

-50 غراماً من جبن "البارميزان" المبشورة

-40 غراماً من اللوبياء الرفيعة

-لتر من الماء

-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون

طريقة التحضير:

1 -تسلق اللازانيا في قدر يحتوي على لتر من الماء والملح يوضع على النار، ثم تصفّى وتبرّد.يضاف زيت الزيتون اليها.

2- يخفق الحليب مع الزبدة والطحين للحصول على صلصة بيضاء اللون.

3- تقطّع البطاطا الى مكعبات صغيرة، وكذلك اللوبياء الرفيعة، وتسلقان في وعاء مع قليل من الماء ورشّة من الملح، وذلك حتى النضوج.

4 -يوضع قليل من زيت الزيتون في قعر صينية، ثم تضاف اللازانيا، تعلوها مكعبات البطاطا واللوبياء، ويسكب قليل من صلصة الحبق والبهار الحلو، وأخيراً طبقة من جبن "البارميزان المبشورة.

5- تخبز في الفرن على حرارة 165 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة.يزيّن الطبق بأوراق النعناع الأخضر.

( هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).