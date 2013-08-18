لازانيا بصلصة الحبق

المقادير:
-100 غرام من اللازانيا
-80 غراماً من صلصة الحبق الجاهزة
-كوب وربع من الحليب
-20 غراماً من الطحين
-20 غراماً من الزبدة
-50 غراماً من البطاطا
-3 غرامات من الملح
-غراماً من البهار الحلو
-50 غراماً من جبن "البارميزان" المبشورة
-40 غراماً من اللوبياء الرفيعة
-لتر من الماء
-ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
طريقة التحضير:
1 -تسلق اللازانيا في قدر يحتوي على لتر من الماء والملح يوضع على النار، ثم تصفّى وتبرّد.يضاف زيت الزيتون اليها.
2- يخفق الحليب مع الزبدة والطحين للحصول على صلصة بيضاء اللون.
3- تقطّع البطاطا الى مكعبات صغيرة، وكذلك اللوبياء الرفيعة، وتسلقان في وعاء مع قليل من الماء ورشّة من الملح، وذلك حتى النضوج.
4 -يوضع قليل من زيت الزيتون في قعر صينية، ثم تضاف اللازانيا، تعلوها مكعبات البطاطا واللوبياء، ويسكب قليل من صلصة الحبق والبهار الحلو، وأخيراً طبقة من جبن "البارميزان المبشورة.
5- تخبز في الفرن على حرارة 165 درجة مئوية، لمدة 20 دقيقة.يزيّن الطبق بأوراق النعناع الأخضر.
( هذه المقادير تكفي شخصاً واحداً).