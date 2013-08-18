برشلونة يفتتح الدوري بسباعية في مرمى ليفانتي

فاز برشلونة الأسباني حامل لقب الدوري بسباعية نظيفة على ليفانتي اليوم الأحد في المرحلة الاولى من الدوري السباني لكرة القدم.

احتاج برشلونة إلى دقيقتين ونصف فقط ليهز شباك ليفانتي عبر التشيلي اليكسيس سانشيس بعد عرضية داخل لمنطقة من سيسك فابريغاس، ثم استهل الارجنتيني ليونيل ميسي افضل لاعب في العالم في الاعوام الاربعة الماضية مسيرته التهديفية بعد تمريرة من بيدرو رودريغيز(12).

سجل الظهير البرازيلي دانيال الفيش الهدف الثالث من داخل المنطقة اثر معمعة (23)، ثم بيدرو رودريغيز الرابع اثر تمريرة من ميسي (26).

ولم يكتف “بلاوغرانا” برباعيته، بل اضاف هدفين اخرين في نهاية الشوط عبر ميسي من ركلة جزاء بعد خطأ على سانشيس (42) وقائد الوسط المخضرم تشافي هرنانديز (45).

وبعد سداسية الشوط الاول، اكتفى برشلونة بهدف اخر عبر بيدرو (73)، بعد مساهمات فردية من سيسك فابريغاس وباقي اللاعبين.

وعلى رغم دخول البرازيلي نيمار (64)، بقيت النتيجة 7-صفر لمصلحة الفريق الكاتالوني. ولعب نيمار الذي كلف النادي 57 مليون يورو من سانتوس البرازيلي، 7 دقائق فقط الى جانب ميسي بعد اراحة الأخير.