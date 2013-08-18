وزير السياحة يعقد غدًا مؤتمرًا صحفيًا بالغردقة

يعقد هشام زعزوع وزير السياحة مؤتمرا صحفيا غدا الاثنين في أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بجمعية الاستثمار في البحر الأحمر للتأكيد على استقرار الوضع السياحي ومناقشة الأوضاع الحالية التي تشهدها البلاد وتأثيرها على قطاع السياحة خلال الفترة القادمة.

وقال اللواء حاتم منير أمين عام غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر ـ في تصريحات اليوم الأحد ـ إن الوزير سيعقد اجتماعا مع أعضاء جمعية الاستثمار السياحى لبحث مشاكل القطاع وحث رجال الاعمال وأصحاب الفنادق على تنشيط التسويق السياحي للعمل على جذب مزيد من السائحين وزيادة نسب الاشغال بالفنادق.

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