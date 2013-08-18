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بالفيديو .. الترجي يهزم سيوي في عقر داره ويتصدر مجموعته

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بالفيديو .. الترجي يهزم سيوي في عقر داره ويتصدر مجموعته بالفيديو .. الترجي يهزم سيوي في عقر داره ويتصدر مجموعته

تمكن الترجي التونسي من تحقيق فوز غال ومهم على سيوي سبور الإيفواري في عقر داره بهدف نظيف منحه صدارة المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن القطن الكاميروني.

وسجل العائد لصفوف الفريق مرة أخرى بعد رحلة إحتراف قصيرة أسامة الدراجي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

ويمتلك الترجي 6 نقاط جمعهم من إنتصارين على القطن الكاميروني وسيوي ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف.

وكان القطن قد تغلب في المباراة التي سبقتها على ريكرياتيفو الأنجولي 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهم بالعاصمة الكاميرونية ياوندي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط أيضا يحتل بهم المركز الثاني.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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