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4 أنواع لعدم تحمل اللاكتوز لدى الأطفال

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4 أنواع لعدم تحمل اللاكتوز لدى الأطفال 4 أنواع لعدم تحمل اللاكتوز لدى الأطفال

اللاكتوز هو السكر الطبيعى موجود فى الحليب ومشتقاته الأخرى، ويعانى بعض الأطفال من القدرة على تحمله، وذلك نتيجة نقص اللاكتاز فى الأمعاء الدقيقة فهو أنزيم يفكك اللاكتوز خلال العملية الهضمية.

أشار د. نهى أبو الوفا استشارى طب الأطفال - قصر العينى زميل الجمعية المصرية لطب الأطفال والمبتسرين عضو الجمعية العربية للحساسية والمناعة، إلا أن أعراض عدم تحمل اللاكتوز على الطفل بعض نصف ساعة من تناول الأطعمة والتى تحتوى على مادة اللاكتوز، ومن هذه العلامات ما يلى:

- الإسهال وشعور بالغثيان.
> - تشنجات البطن مع وجود انتفاخ مصاحبة لغازات.

أضافت نهى أن هناك أنواعا عديدة من عدم تحمل اللاكتوز ومنها ما يلى:

• عدم تحمل اللاكتوز الأساسى: يحدث نتيجة التقدم فى السن، حيث ينخفض إنتاج اللاكتاز مع تقدم العمر.
> • عدم تحمل اللاكتوز الثانوى: يحدث نتيجة الجراحة أو إصابة الأمعاء الدقيقة بالأمراض، مثل أمراض الجهاز الهضمى، كالتهاب المعدة والأمعاء ومرض كرون.
> • عدم تحمل اللاكتوز الخلقى :حيث يولد الطفل المصاب بعدم تحمل اللاكتوز نتيجة الغياب الكامل لنشاط أنزيم اللاكتاز.

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