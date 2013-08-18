الخارجية الليبية تؤكد أنها تتمسك بعلاقات الأخوة الحقيقية والتعاون الإيجابى وحسن الجوار والإحترام مع مصر

أعربت وزارة الخارجية الليبية تتمسك بعلاقات الأخوة الحقيقية والتعاون الإيجابى وحسن الجوار والإحترام مع مصر ..معربة عن قلقها الشديد بشأن الإحداث الجارية فى مصر.

وقالت الخارجية الليبية – فى بيان لها اليوم الأحد – أن الوزارة تابعت بقلق شديد تطور الأحداث فى جمهورية مصر العربية الشقيقة ، وتعرب عن أسفها وألمها العميقين للأرواح التي أزهقت والدماء التي سالت .

> وعبربيان الخارجية الليبية عن التضامن مع الشعب المصرى فى خياراته..وإعتبار ما يجرى فيها شأنا داخليا ، لاتتدخل فيه ، تدعو كافة أطياف الشعب المصرى إلى الحوار والعمل لما فيه مصلحة الشعب المصرى الشقيق، بغية التوصل إلى توافق وطنى ، يحفظ لمصر سلامتها وإستقرارها.

وجاء فى البيان إنه فى الوقت الذى تؤكد فيه وزارة الخارجية والتعاون الدولى الليبية على إستراتيجية العلاقات بين البلدين ، إنطلاقا من إهتمامها بأمن وإستقرار مصر وشعبها ، الذى هو من أمن وإستقرار دولة ليبيا

> ، تتمسك بعلاقات الأخوة الحقيقية والتعاون الإيجابى وحسن الجوار والإحترام المتبادل مع جمهورية مصر العربية الشقيقة متمنية لمصر وشعبها تحقيق إستتباب الأمن والإستقرار والإزدهار.

أ.ش.أ