البساطة والأناقة تحت سقف منزل Beckham الصّيفي

David Beckham لاعب كرة قدم إنجليزيّ شهير، تزوّج من العارضة Victoria Caroline Adams والتي حقّقت شهرة واسعة في عالم الغناء مع فريق Spice Girls، قبل أن تحقّق حلمها في ما بعد، في عالم تصميم الأزياء، ولهما 4 أولاد، هم:بروكلين وروميو وكروز وهاربر.

يمتلك هذا الثنائي قصوراً ومنازل فخمة في بلدانٍ مختلفة، فقد اشترى في سنة 2003 قصراً فخماً في جنوب فرنسا. وبعد 4 سنوات، ضمّ إلى ممتلكاته فيللا مصمّمة وفقاً للطراز الإيطاليّ، تقع في مدينة "بيفرلي هيلز" الأمريكيّة.

وتوسّعت مشاريع هذا الثنائيّ العقاريّة لتبلغ الدول العربيّة، حيث اشترى شقة فخمة في "برج خليفة" في إمارة دبي.ولم تتوقّف مشاريعه حتّى دخل اليوم في مزاد لشراء منزل ضخم، كان يمتلكه المصمّم الإيطاليّ Gianni Versace في ولاية ميامي الأمريكية.

موقع "سيدتي نت" يقوم بجولة داخل منزلهما الذي يقضيان فيه العطلة الصيفيّة على شاطئ "ماليبو"، في ولاية كاليفورنيا، والذي تبلغ مساحته حوالى 10.180 قدماً، ويضمّ 7 غرف نوم و9 حمامات ونادياً رياضيّاً وحمّام سباحة.

تجتمع الفخامة والبساطة تحت سقف منزل Beckham الصيفيّ المؤلّف من طبقتين.وتمتاز واجهاته بزجاج شفّاف، يمتدّ من الأرض إلى السقف، ليستمتع المالكان بمنظر بانوراميّ يطلّ على أجمل الشواطئ الأمريكيّة.

وتسيطر البساطة على غرفة المعيشة الفسيحة التي تغلب عليها الألوان الفاتحة، وتتألّف من أريكتين ومقاعد تتوسّطها طاولة من القماش البنيّ.

ويطغى نقاء الأبيض على غرفة النوم التي يتصدّرها سرير مزدوج، يتمركز قبالة الواجهة المُطلّة على البحر.ويوجد إلى كلّ جانب من السرير طاولة خشب، تحمل مصباحاً، بالإضافة إلى مقعدٍ مغطّى بالقماش الأبيض، كما علّقت لوحتان صغيرتان على الحائط.

وتلفت الألوان الترابيّة في غرفة الطعام المخصّصة لـ10 أشخاص، والتي تمتاز طاولتها بسطح خشب يحمل مزهريّة وبعض "الاكسسوارات" الزجاج، وتلتفّ حولها كراسٍ من القماش. وتتدلّى من السقف ثريا دائريّة مصنوعة من الكريستال.

وتحلّ لمسة عصريّة على المطبخ الخشب الذي يضمّ عدداً وافراً من الخزائن لتستوعب الأواني ومستلزمات الطهو.

وتحيط بالمنزل حديقة خضراء يتوسّطها مسبح ضخم لتستمتع عائلة Beckham بممارسة رياضة السباحة، فيما خصّص الثنائيّ جلسة استرخاء مؤلّفة من أريكة خشبيّة ومقعدين للاستمتاع بأشعة الشمس التي تتلألأ فوق مياه البحر الزرقاء.