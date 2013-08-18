أغرب 6 علاجات جماليّة من حول العالم

تعرّفي في موقع "سيدتي نت" إلى أغرب علاجات البشرة التي تنتشر حول العالم، وشاركينا رأيك فيما إذا كنت من اللواتي يحببن التجربة في سبيل العناية بالبشرة.

قناع للوجه من براز الطيور

يُقال إنّ راقصات "الغيشا" في اليابان يستعنّ ببراز طير العندليب، لكي يُعدن النضارة إلى وجوههنّ. في الواقع، يحتوي براز العندليب على كمّيات كبيرة من البول الغنيّ بـ"النتروجين" و"الغوانين"، وهو "حمض أميني"، يُمكن استخدامه عند وضع المساحيق التجميليّة. ويُساعد بول الطيور في حفظ الرطوبة، بينما يُعطي "الغوانين" مفعولاً على مستوى اللماعيّة، ما يؤدّي إلى بشرة ناعمة ونضرة. ويُمكن مقارنة هذا النوع من الأقنعة التجميليّة بالعلاج الكيميائيّ لتقشير البشرة، إلا أنّه لا يتسبّب باحمرار البشرة.

غسول للجسم من القهوة المطحونة

لا يقتصر استعمال القهوة على شربها في الصباح أو خلال النهار، من أجل الاستيقاظ، بل يُمكن الاستعانة بهذا النوع من المنشّطات الطبيعيّة خلال الاستحمام. في الواقع، يُمكن للكافيين تأدية وظيفة مزدوجة عند استخدامه كمضادّ للسيلوليت ومقشّر للبشرة، إذ يُساعد في تحسين الدورة الدمويّة، بينما يُزيل في الوقت نفسه كمّية المياه الإضافية من البشرة، ما يجعلها تبدو مشدودة. وإن كنت تُحبّين رائحة القهوة، ننصحك إذاً بمقشّر للجسم مصنوع منها. فعبر فرك جسمك بالقهوة المطحونة ستتخلّصين من الخلايا الميتة، ما ينظّف البشرة ويجعلها أكثر صحّةً.

قناع مصّاصي الدماء

ينطوي هذا العلاج على سحب الدم من ذراعيك وإعادة وضعه في وجهك. في الواقع، يقوم الطبيب بوخز وجهك بإبر فائقة الصغر، قبل إعادة البلازما الغنيّة بالصفيحات إلى ذراعيك. ويُقال إنّ هذا النوع من العلاجات يُزوّد البشرة بصفيحات تُساعد في التئام الجروح وتعزيز نمو الكولاجين في الوجه. وخلال هذا العلاج الذي يدوم لثلاثين دقيقة، يتمّ سحب قارورتين من الدماء وتدويرها في آلة تفصل الصفيحات. وبعد ذلك، يتمّ حقن البروتين في وجهك.

الحجامة

إنّ الحجامة هي شكل من أشكال الفنّ الآسيويّ للعلاجات، حيث يتمّ استعمال أكواب زجاجيّة ساخنة على البشرة لتعزيز الدورة الدمويّة وللتخفيف من التوتّر، عبر رفع حرارة البشرةَ التي توجد تحت الأكواب، التي تُشكّل ركوداً دمويّاً خلال بضع دقائق. تؤدّي الحجامة إلى أن تفرز الأنسجة الموادّ السّامة، وإلى زيادة نشاط النظام اللمفاويّ، إلى إزالة الانسداد القولي كذلك، ما يجعل الجسم قادراً على التخلّص من علامات التمدّد وعلى تحسين توسّع الأوردة.

الأسماك للعناية بالقدمين

عند الخضوع لجلسة العناية بالقدمين، باستخدام الأسماك، تقوم هذه المخلوقات البحريّة بقضم الخلايا الميتة من الرجلين من دون ترك أيّ إحساس بالألم. وعادةً، يتمّ استخدام فصيلة معيّنة من الأسماك لا أسنان لها؛ وبالتالي، إن لم يكن لديك أيّ خلايا ميتة، فلن تقضم خلاياك الطيّبة.

يستغرق هذا العلاج من 15 إلى 30 دقيقة لكي تُصبح بشرتك ناعمة ومالسة.

علاج بالبول

يستخدم البول الخاصّ بك كمكوّن شفاء، إذ إنّه يضمّ 95 بالمئة من المياه و2.5 بالمئة من البول، فيما الباقي عبارة عن مزيج من الملح ومختلف المعادن والهرمونات التي تحتوي مغذّيات ضروريّة. عندما يتمّ تطبيقه على البشرة، بواسطة قطعة قماش نظيفة ورطبة، يُمكن للبول إزالة داء الصدفيّة، فضلاً عن الأكزيما والبثور. ويُقال إنّه من الأفضل استخدام البول صباحاً للوجه، لأنّه يُقال أيضاً إنّ الهرمونات تتراكم خلال الليل.