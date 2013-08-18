أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

طبّقي أحمر الخدود على طريقة Bárbara Mori

Google+ Print
طبّقي أحمر الخدود على طريقة Bárbara Mori طبّقي أحمر الخدود على طريقة Bárbara Mori

تتميَّز نجمة المكسيك " Bárbara Mori" بملامح رقيقة وبشرة مكسيكيَّة صافية وخدود جميلة ومشرقة جعلت منها وحياً للكثير من السيِّدات، وذلك بعد مسلسل "روبي" الذي حققت من خلاله شهرتها العالميَّة.
تعلَّمت "Mori" أساسيَّات المكياج عندما كانت تعمل كعارضة أزياء في السَّابعة عشر من عمرها، حتى أصبحت خبيرة في تطبيق المكياج المكسيكيّ البرونزيّ.
ولتحصلي على مظهر جذَّاب وخدود مشرقة كخدود Bárbara Mori، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ هذه الخطوات:
1. بدايةً ضعي اللون البرونزيّ المنطفئ أسفل وجنة الخد.
2. ثم ضعي اللون الزهريّ الفاتح على وجنة الخد نفسها لإبراز مظهرها.
3. ولتوحيد اللون وتنسيقه ضعي قليلاً من البودرة الفاتحة فوق اللونين الزهريّ والبرونزيّ.
4. أو ضعي القليل من البلاشر الزهريّ الفاتح فوق اللونين الزهريّ والبرونزيّ لإضفاء لمعة بسيطة وإشراقة إضافيَّة للوجه.
5. ضعي القليل من البلاشر الفاتح المنطفئ فوق الحاجبين لتقليل مساحة الجبهة.
6. وفي النِّهاية، ضعي بين العينين القليل من اللون الزهريّ الفاتح لإبراز شكل العينين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي