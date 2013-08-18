قصَّة شعرك من صنع يديكِ

هل ترغبين في قصّ شعرك للتجديد من مظهرك؟ فللحصول على قصَّة شعر جديدة من دون الحاجة إلى الذَّهاب إلى أحد مراكز التَّجميل، "سيِّدتي نت" يقدِّم لكِ بعض نصائح وخطوات الخبراء التي ستساعدك في الحصول على إطلالة جديدة لشعركِ، على أن تكون من صنع يديكِ:

*الأدوات التي ستحتاجينها: 1. مشط رفيع الأسنان.

2. مقصّ حادّ ومخصّص لقصّ الشَّعر.

3. علبة بلاستيكيَّة تحتوي على بخّاخ.

4. بعض مشابك الشَّعر. *الطَّريقة:

· املئي علبة البخّاخ بالماء، ورشّي القليل منها على شعرك.

· مشّطي شعرك جيّداً باستخدام المشط.

· استخدمي لشعرك تكنيك القصّ على مراحل، وقصّي القليل من أطرافه؛ وإذا أردتِ تقصيره أكثر، يمكنكِ قصّ المزيد منه كمرحلة ثانية؛ فالقص المتدرّج سوف يمنحكِ الخبرة في معرفة الطُّول المناسب لكِ حتى تتوقَّفي عن القصّ.

· عليكِ أن تأخذي بعين الاعتبار أنَّ شعرك مبلّل؛ لذا فهو أطول من الجافّ. وبالتَّالي، عند الانتهاء من القصّ سيكون أقصر قليلاً ممّا يبدو لك أثناء القصّ.

· يفضَّل أن يكون شعرك نظيفاً ومغسولاً قبل أن تقومي بقصّ شعرك.

· قسِّمي شعرك إلى أربعة أقسام، الجزء الأماميّ وهو الغرّة، والجزء الجانبيّ الأيمن، والجزء الجانبيّ الأيسر، والجزء الخلفيّ.

· ابدئي بتثبيت شعرك من الأمام والجانبين بمشابك الشَّعر حتّى تستطيعي التَّركيز في عمليَّة القصّ.

· ابدئي بقصّ شعرك من الخلف، عن طريق رفع الخصلة، وأنتِ ممسكة بها بين يديك، ثمّ ابدئي بالقصّ، ولكن من دون شدّ خصلات الشَّعر.

· مشِّطي خصلة شعرك مع كلّ مرَّة تستخدمين فيها المقصّ، حتّى تقومي بمعرفة الطُّول الذي تبقَّى لك كي تقصّيه.

· قومي بنفس الطَّريقة حتى تنتهي من الجزء الخلفيّ من شعرك، ثمّ ابدئي بالجزء الجانبيّ، واتركي الغرة حتى النِّهاية.

· ولقصّ الغرة كالخبراء، قومي ببرم الغرّة بشكل دائريّ، ثمّ قصّيها بخفّة عند منطقة الأنف.