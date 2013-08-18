بالفيديو .. برشلونة 7-0 ليفانتي في افتتاح الليجا!

أنهى برشلونة أولى مبارياته في الدوري الإسباني بسباعية نظيفة بمواجهة ليفانتي على ملعب كامب نو يوم الأحد.

وأنهى برشلونة الشوط الأول بسداسية نظيفة، قبل أن يسجل السابع في الشوط الثاني الذي شهد اشتراك نيمار صفقة البلوجرانا الجديدة.

وتعتبر المواجهة هي الرسمية الأولى لتاتا المدير الفني الجديد لبرشلونة في خلافة تيتو فيلانوفا.

ولم ينتظر أليكسيس سانشيز كثيرا حتى افتتح أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة، وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وسجل داني ألفيش وبيدرو هدفين متتاليين في الدقيقتين 23 و 26 قبل أن يعود ميسي ويضيف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 42 ثم أضاف شابي الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط.

ويجلس الثنائي نيمار وإنيستا على دكة البدلاء، قبل أن يدفع بالنجم البرازيلي في الشوط الثاني بدلا من أليكسيس.

وسجل بيدرو السابع في الدقيقة 73، وحصد برشلونة النقاط الثلاثة الأولى في رحلة حفاظه على اللقب.

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