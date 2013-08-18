لامبارد بطل أرقام وحقائق صدام تشيلسي ' مورينيو ' وهال ' المحمدي '

ارتبطت عودة جوزيه مورينيو لقيادة تشيلسي بالعديد من الأرقام والحقائق التي يرصدها لكم FilGoal.com في السطور التالية.

- هال سيتي الذي يضم أحمد المحمدي دخل المباراة وهو لم يفز على تشيلسي منذ 25 عاما، وتحديدا منذ فوزه بثلاثية نظيفة في أكتوبر 1988.

- بمشاركته أمام هال، يكون فرانك لامبارد قد شارك في المباراة الافتتاحية لموسم الدوري الإنجليزي للمرة الـ18 في تاريخه، ليصبح أكثر لاعب يفعل هذا الأمر، ويتفوق على بول سكولز ورايان جيجز نجمي مانشستر يونايتد.

- بعدما أهدر لامبارد ركلة جزاء أمام هال، أصبحت الثانية التي يهدرها من أخر ثلاث ركلات سددها، وذلك بعد أن أحرز عشر ركلات جزاء متتالية.

- لامبارد هو أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الحاليين تسجيلا للأهداف بـ165 هدفا، وهو أكثر من ضعف عدد أهداف فريق هال سيتي عبر تاريخه في البريمرليج (73 هدفا).

- لعب بتر تشك مباراته الـ100 تحت قيادة مورينيو في تشيلسي، بينما لعب لامبارد مباراته رقم 115 مع الاستثنائي.

- حافظ مورينيو على سجله الخالي من الهزائم على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي، فقد فاز 47 مباراة وتعادل في 14 ولم يخسر أي مباراة من الـ61 التي لعبها.