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البرلمان الليبى يناقش إغلاق الموانئ النفطية من قبل الجماعات المسلحة

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البرلمان الليبى يناقش إغلاق الموانئ النفطية من قبل الجماعات المسلحة البرلمان الليبى يناقش إغلاق الموانئ النفطية من قبل الجماعات المسلحة

واصل المؤتمر الوطنى الليبى العام (البرلمان) فى جلساته اليوم الأحد مناقشة الأوضاع الأمنية فى ليبيا، والتى استمرت على مدى جلستين، وتم الاستماع إلى التقارير المقدمة من اللجان بالمؤتمر والجهات المختصة بالشأن الأمنى ومناقشة إغلاق الموانئ النفطية من قبل الجماعات المسلحة.

وأوضحت مصادر برلمانية ليبية بالمؤتمر، أن الاجتماعات التى عقدت اليوم، أنصبت على مناقشة الأوضاع الأمنية فى ليبيا والأسباب التى أدت إلى إغلاق الموانئ النفطية ومعالجة هذا الملف وحسمه، وإنهاء المشاكل بها، باعتبار أن النفط هوملك لكل الليبيين، وهوقوت الشعب الليبى ولا يمكن المساس به بأى حال من الأحوال.

وأوضحت المصادر أن جلسات المؤتمر تخللها إعلان استقالة وزير الداخلية محمد الشيخ، الذى خاطب المؤتمر برسالة أوضح من خلالها أنه قدم استقالته لعدم إنسجامه مع الليبية، وأنه لم تعطى له الصلاحيات الكاملة.. مؤكدة أن عدد من أعضاء المؤتمر الوطنى العام طالبوا باستدعاء وزير الداخلية للاستماع إليه ومناقشته حول أسباب تقديم استقالته، خاصة فى هذه الظروف التى تمر بها ليبيا حاليا.

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مصر 365

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