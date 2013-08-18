رئيس وزراء ليبيا يبحث التعاون الأمنى والبرلمانى بين بلاده والسعودية

بحث رئيس الوزراء الليبى الدكتور على زيدان خلال لقائه، اليوم الأحد، مع سفير المملكة العربية السعودية لدى طرابلس محمد بن محمود العلى علاقات التعاون الثنائى بين البلدين وسبل تعزيزه، وخاصة على فى المجالين الأمنى والبرلمانى.

وقال وزير الخارجية والتعاون الدولى الليبى محمد عبد العزيز والذى شارك فى اللقاء ـ إنه تم الاتفاق على إحياء اللجنة المشتركة على المستوى الوزارى وانعقادها خلال شهر نوفمبر المقبل برئاسة وزيرى الاقتصاد بالبلدين.

وأوضح أنه تم الاتفاق على الاستفادة من الخبرات التى تمتلكها السعودية فى مجالات الدفاع والأمن وتدريب كوادر ليبية فى هذا الشأن.. مؤكدا أن السفير السعودى أبدى استعداد بلاده للتعاون الأمنى من خلال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بهدف إعداد وتأهيل القيادات الأمنية فى ليبيا، بالإضافة إلى تفعيل التعاون بين البلدين على المستوى البرلمانى.