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"السويدان" بعد إقالته من "الرسالة": بنينا القناة باحترافية وهي خير ما أقدمه لله تعالى

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"السويدان" بعد إقالته من "الرسالة": بنينا القناة باحترافية وهي خير ما أقدمه لله تعالى "السويدان" بعد إقالته من "الرسالة": بنينا القناة باحترافية وهي خير ما أقدمه لله تعالى

كتب : شريف حسين الأحد 18-08-2013 20:54

قال الداعية الكويتي الدكتور طارق السويدان، إن قناة الرسالة هي خير ما يُتقدم به بين يدي الله تعالى، مضيفا أن توجهاتها أصيلة ووسطية ولها لجنة شرعية مميزة وإدارة رائعة، راجيا من الجميع دعمها.

وأوضح السويدان، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد يوم من إقالته من رئاسة القناة: "بنينا (الرسالة) باحترافية وفق مبادئ ومعابير واضحة وبفريق متميز رائع متكامل، بحيث لا تعتمد على شخص واحد، فأتمنى لها التوفيق وأرجو منكم دعمها".

وتابع السويدان في تغريدة أخرى: "أشكر سمو الأمير الوليد على الفرصة الغالية التي تشرفت بها لإدارة قناة الرسالة حتى الآن، وتحقيق ما وصلت إليه من وسطية ونجاح يستمر بإذن الله".

ورفص الداعية الحملة التي أطلقها مستخدمو "تويتر"، والتي تطالب يحذف قناة الرسالة، مشيرة إلى أنها غالية جدا عليه، مطالبا بإيقاف الحملة فورا.

وكان الأمير الوليد بن طلال، صاحب مجموعة قنوات روتانا، قد أقال السويدان أمس، لإعلانه الانتماء للإخوان المسلمين بإحدى الندوات باليمن، حيث أكد ابن طلال أنه حذر السويدان مرارا، وطالبه بالتزام "الرسالة" بالمنهج الوسطي الذي تبنته منذ نشأتها.

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