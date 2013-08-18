الجبالي: شقيق "أوباما" "إخواني".. وأحد مهندسي الاستثمارات في التنظيم

كتب : سهيلة حامد منذ 32 دقيقة

تحدثت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، خلال لقائها ببرنامج "بيتنا الكبير" على "التلفزيون المصري"، عن الأسباب الرئيسية، من وجهة نظرها، لعدم محاربة الولايات المتحدة الأمريكية للتنظم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الجبالي إن الدولة التى تحرك المجتمع الدولى ضد مصر، متهمة بوثائق لدى أجهزة الأمن القومى المصري، ولابد وأن تظهر للنور، لتؤكد بأن هذا التنظيم الدولي صُرف عليه من المخابرات الأمريكية حتى يصل إلى سدة الحكم.

وأضافت "نحن نهدي للشعب الأمريكي معلومة أن شقيق رئيسهم الإفريقي هو أحد مهندسى الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، وعندما طلب منها مقدم البرنامج إعادة تصريحها مرة أخرى قالت: "شقيق أوباما هو أحد مهندسي الاستثمارات للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، ولذلك فهم لا يريدون محاربة قيادة التنظيم حتى الآن بسبب ذلك، على حد قولها.