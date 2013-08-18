النيابة تصدر بيانا حول فض الاعتصامات: وجهنا للمتهمين تهم الارهاب وحبسهم 15 يوما

اصدرت النيابة العامة بيانا صحفيا اكدت فيه قيامها بحبس مرتكبي الاحداث التي وقعت منذ بداية فض اعتصامي رايعة العدوية والنهضة في 14 اغسطس.

وجاء نص البيان : تلقت النيابة العامة صباح يوم 17 اغسطس اخطارا من الشرطة بأتخاذها الاجراءات الامنية الخاصة بفض اعتصامي رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالجيزة تبعه ارتكاب اعمال ارهابية وشغب وبلطجة وتخريب وقتل وحريق واطلاق الاعيرة النارية صوب المواطنين بمحافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية وبني سويف واسيوط وسوهاج والمنيا وقنا والبحر الاحمر والاسماعيلية والفيوم واسوان والمنوفية والمنصورة والسويس وبور سعيد والغربية وشمال سيناء ومطروح ومدياط والشرقية.

وقد تمكنت قوات الامن من ضبط اعداد من مرتكبي تلك الاحداث وتبين ان من بينهم عدد من الاجانب وتم عرضهم علي النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها بشأن تلك الوقائع.

واضاف البيان ان النائب العام كلف جميع اعضاء النيابات المختصة بسرعة اجراء التحقيقات فيما وقع من احداث ، وذلك من خلال معاينة الاماكن التي شملت الاحداث علي مستوي الجمهورية والوقوف علي ماتخلف بها من جرائم ارتكبت فيهما ، وندب خبراء الادلة الجنائية لفحص تلك الاثار والاسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وادوات الشغب المضبوطة وتكليف الطب الشرعي بأجراء الصفة التشريحية لجثامين المتوفين في الاحداث لبيان سبب الوفاه واعداد تقرير فني بشأنها ، والاستماع لاقوال الشهود للوقوف علي كيفية وقوع الاحداث وما دار فيها من اشتباكات ، واستجواب المتهمين جميعا عما اسند اليهم من جرائم ومواجهتهم بالادلة في حضور المدافعين عنهم بعد توفير كافة الضمانات القانونية للاستجواب.

وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم جرائم الارهاب والاشتراك في تجمهر لتهديد السلم العام والقتل العمد والشروع في القتل العمد بغرض اجرامي والبلطجة والانضمام لعصابة بغرض الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالها والاضرار بالسلام الاجتماعي والحريق العمد وتخريب المنشات العامة والخاصة ودور العبادة واستعراض القوة وترويع المواطنين واحراز الاسلحة النارية والذخائر والاسلحة البيضاء وامرت النيابة العامة بحبس المتهمين المتورطين في الاحداث 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات.