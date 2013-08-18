طرق إزالة الشعر غير المناسبة تساعد على تصبغ البشرة

كتبت سارة حجاج.

أرسلت قارئة تقول: أعانى من اسمرار فى منطقة الشارب و حول الفم مما يؤرقنى ويجعلنى فى حياء شديد، مع العلم أنى أزيل الشعر من تلك المنطقة بطرق الإزالة من الجذور مثل الشمع، فما سبب هذا اللون وكيفية التخلص منه؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة: من الواضح أن ما تعانى منه الفتاة هو تصبغ نتيجة لالتهاب البشرة المتكرر، والناتج عن استخدام طرق الإزالة غير المناسبة مثل الشمع، حيث يعمل على إزالة طبقة رقيقة من الجلد وهو ما يؤدى إلى التهاب البشرة بشكل خفيف وغير ملاحظ ولكن مع تكرار تلك العملية تظهر آثار هذا الالتهاب، وتزيد مع الوقت وللتخلص من تلك التصبغات لابد من التوقف عن تلك الطريقة المتبعة لإزالة الشعر، واستخدام طريقة أخرى أكثر لطفا خاصة فى تلك المناطق التى يكون الجلد بها ضعيفا وقابلا للتحسس إلى حد كبير كما يمكن استخدام كريمات تفتيح البشرة لفترة حتى يستعيد الجلد لونه مرة أخرى.