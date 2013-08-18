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مراهم علاج حب الشباب تؤدى أحيانا إلى التهاب البشرة

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مراهم علاج حب الشباب تؤدى أحيانا إلى التهاب البشرة مراهم علاج حب الشباب تؤدى أحيانا إلى التهاب البشرة

أرسلت قارئة تقول: ابنتى عمرها 14 عاما تعانى من حب الشباب، وقد ذهبت إلى أخصائية جلدية وأعطتها مرهما اسمه (benzac Ac5) قالت لها بأن تستعمله مرة واحدة يوما بعد يوم، لمدة عشرة أيام ومن اليوم الرابع أثر على جبهتها وفى الخدين أيضا، وسبب لها احمرارا شديدا مع انتفاخ، وكأنها حروق من الدرجة الثانية، فما السبب؟ وما هو الحل؟

تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: ما تعانى منه الفتاة هو التهاب بالبشرة نتيجة لاستخدام دهانات علاج حب الشباب، والتى يؤدى أغلبها إلى حدوث تلك الأعراض، وذلك لكونها تعمل على تنشيط الغدد الدهنية وتقشير البشرة فى نفس الوقت، وحدوث تلك النتائج سويا يساعد على التهاب البشرة وتختلف درجة الالتهاب من بشرة إلى أخرى.

وتجنب تلك الآثار يكون بتخفيف الجرعة من خلال وضع الدهان لمدة لا تزيد عن ساعة واحدة وهى المدة التى تساعد البشرة على الاستفادة من المواد الفعالة دون أن يتحول الأمر إلى التهاب.

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