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ما سبب انتشار بثور البشرة بعد استخدام أشعة الليزر؟

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ما سبب انتشار بثور البشرة بعد استخدام أشعة الليزر؟ ما سبب انتشار بثور البشرة بعد استخدام أشعة الليزر؟

أرسلت قارئة تقول منذ عام قررت أن أستخدم أشعة الليزر لإزالة الشعر، فى أول جلستين لم يظهر على أية أعراض، ولكن بعد الجلسة الثالثة بدأت أعانى من حبوب منتشرة فى معظم الأماكن التى تم علاجها، كما أن تلك البثور مملوءة بالصديد، وتترك أثرا داكنا جدا، ومازلت مستمرة على الليزر؛ لأن الطبيب نصحنى بذلك، ولكن بفترات متقطعة، لأنى لست منتظمة على مواعيد الجلسات، وأصبحت الحبوب تؤرق حياتى، فقد أصبح جسمى مشوها، وممتلئا بالدمامل والبقع الغامقة التى لم أصاب بها نهائيا إلا بعد الليزر.

فهل يمكن أن يكون هو السبب فى تلك المشكلة مع العلم أن الجهاز المستخدم هو: الجنتل ليزر، لأن الليزر الضوئى لم يناسبني؟ تجيب عن هذا السؤال الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر جامعة عين شمس قائلة: من الصعب للغاية القول بأن الليزر يؤدى إلى هذا النوع من البثور والتى يتضح من الوصف أنها ناتجة عن إصابة ميكروبية حيث يعمل الليزر على حرق بصيلة الشعر بدرجة حرارة معينة، تعمل فى نفس الوقت على حرق أى ميكروب بالبشرة، وبالتالى يعتبر الليزر وسيلة تعقيم وليس وسيلة نقل للميكروبات.

ومن الواضح أن الفتاة تعرضت لعدوى بكتيرية صادفت توقيت العلاج بالليزر وهو ما يلزمها استشارة الطبيب والكشف العينى لتحديد نوع المضاد المناسب وبعد علاج وتوقف تلك الحبوب عن الظهور مرة أخرى يتم استخدام الكريمات المفتحة والمقشرة للبشرة للتخلص من التصبغات التى تكونت.

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مصر 365