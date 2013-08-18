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لا تتناول الحلوى.. بل استبدلها بالمشروب الساخن العجيب

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لا تتناول الحلوى.. بل استبدلها بالمشروب الساخن العجيب لا تتناول الحلوى.. بل استبدلها بالمشروب الساخن العجيب

أكد الدكتور محمود المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أن على الشخص أن يتخلص من كل ما يؤذيه، ولا أكثر فى هذه الحياة من إيذاء الغذاء، وإيذاء الشخص لنفسه بطريقة أو بنوعية تناوله للطعام أو لشربه للشراب والسوائل.

وإذا طلبنا من المريض التراجع فلابد أن يتم توفير بعض من الإلهاء والتى تتسبب له بالتدريج فى عدم رغبته فى تناول الحلوى، وهنا يمكن الإنسان أن يتناول بعد كل وجبة مشروبا عبارة عن خليط من النعناع الأخضر والينسون فى ماء مغلى، ويضع مطلعه سكر، وهنا يقوم هذا المشروب بأكثر من وظيفة أهمها عدم حرمان الجسم مما اعتاد عليه بإدخال نفس المواد إلى جسده ولكن فى كل مركب آخر دون أضرار تذكر، وكذلك العمل على الإسراع فى التخلص من أزمات هضم ما بداخل الأمعاء.

ويمكن أيضا تناول هذه المشروب أكثر من 3 مرات يوميا لأنه يساعد على التخلص من تشنجات البطن ومنعها تماما، ويمكن استبدال الينسون بالبابونج لما له من إفادات كبيرة للجسم ولحالة الهدوء بعد تناول الطعام وعدم الشعور بالتشنج وعدم الشعور بالهدوء.

وتناول الحلوى أوالمشروبات التى تحتوى على محلى أو سكر، أو أى عام، شراب به نسب إليه من السكر، مع الابتعاد الملاحظ للكثيرين هذه الأيام عن الفواكه، فأصبح الأمر شبه حتمى وعود الكثيرين أجسامهم على تناول جرعة معينة من الحلوى بعد كل وجبة طعام، أى حوالى 3 مرات يوميا على الأقل وهو تقدير خاطئ لابد من التراجع عنه.

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مصر 365