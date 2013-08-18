بالفيديو .. مورينيو يفسد انطلاقة المحمدي في الدوري الإنجليزي

اكتفى تشيلسي الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني بهدفين في شباك هال سيتي المحترف في صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي في افتتاحية الدوري الإنجليزي.

وأدار مورينيو أول مباراة رسمية له منذ عودته للزرق بعد تجربة ريال مدريد على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي في حضور الظهير المصري أحمد المحمدي بعد صعود النمور للدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح أوسكار أهداف تشيلسي في الدقيقة 13، وضاعف فرانك لامبارد تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 25، وباءت كل محاولات هال سيتي على مرمى بتر تشك بالفشل لهز شباك الزرق.

وبدأ المحمدي المباراة أساسيا منذ بدايتها وحتى انتهت لصالح تشيلسي الذي حقق النقاط الثلاثة الأولى في مشواره بالدوري الإنجليزي.

وتألق ألان ماكروجر حارس هال سيتي ونجح في صد ركلة جزاء سددها لامبارد في الدقيقة السادسة.

ولكن قبل مرور أول ربع ساعة من سلسلة من التمريرات لتشيلسي تصل الكرة لأوسكار من بينية رائعة للمنتدب حديثا كيفين دي بروين، سجلها البرازيلي بإتقان بعد انفراده.

ومن قذيفة بعيدة المدى للامبارد اتجهت الكرة من قدم لامبارد إلى شباك هال سيتي معلنا الثاني وحصد تشيلسي النقاط الثلاثة.

ونجح ماكروجر حارس هال سيتي في الحفاظ على شباكه طوال الشوط الثاني وانتهت النتيجة بهدفين دون رد.

شاهد الهدفين