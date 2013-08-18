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بالفيديو .. فالكاو وريفيري يقودان موناكو لسحق مونبيليه برباعية

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بالفيديو .. فالكاو وريفيري يقودان موناكو لسحق مونبيليه برباعية بالفيديو .. فالكاو وريفيري يقودان موناكو لسحق مونبيليه برباعية

باريس (إفي): حقق موناكو فوزا كبيرا اليوم على ضيفه مونبلييه بأربعة أهداف مقابل واحد في ثاني جولات بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وحصد فريق الإمارة الثرية النقطة السادسة بعد الانتصار في ثاني مباراة على التوالي، حيث افتتح الموسم بفوز خارج قواعده على بوردو 2-0.

في المقابل لم ينتش مونبلييه بتعادله في الجولة الأولى امام حامل اللقب باريس سان جيرمان 1-1.

ونجا موناكو من عقوبة خصم نقطتين قبل انطلاق الموسم بسبب شغب جماهيره في إحدى مباريات الدرجة الثانية في الموسم الماضي.

تقدم النجم الكولومبي راداميل فالكاو لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (ق18) قبل أن يتعادل مواطنه فيكتور مونتانو للزوار.

ورجح موناكو كفته بهدف ثان لإيمانويل ريفيري (ق44) قبل أن يعود نفس اللاعب لتسجيل هدفين متتاليين موقعا على "هاتريك" (ق58 و81).

واعتلى ريفيري صدارة الهدافين بأربعة أهداف في مباراتين.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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