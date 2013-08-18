بالفيديو .. ليفاندوفسكي يهز شباك دورتموند في فوز فريقه 2-1

حقق بروسيا دورتموند فوزه الثاني في الدوري الألماني لموسم 2013-2014 على حساب ضيفه إنتراخت براونشفيج يوم الأحد بهدفين لهدف.

ورغم تسجيل دورتموند هدفيه في أخر ربع ساعة من المباراة، إلا أن هداف أسود فيستفاليا روبرت ليفاندوفسكي هز شباكه بهدف بالخطأ في مرماه.

افتتح جوناس هوفمان أهداف دورتموند في الدقيقة 75 وضاعف ماركو رويس الثاني في الدقيقة 86.

وقبل نهاية المباراة من ركلة ركنية لإنتراخت براونشفيج يحولها ليفاندوفسكي برأسية رائعة بالخطأ في مرماه.

وانتهت المباراة بهذه النتيجة ليرفع دورتموند رصيده إلى النقطة السادسة من فوزين وبفارق الأهداف عن ملاحقيه في البوندزليجا.

شاهد هدف ليفاندوفيسكي