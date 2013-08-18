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حمدي قنديل يطالب هيئة الاستعلامات بتوثيق أكاذيب الجزيرة

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حمدي قنديل يطالب هيئة الاستعلامات بتوثيق أكاذيب الجزيرة حمدي قنديل يطالب هيئة الاستعلامات بتوثيق أكاذيب الجزيرة

قنديل

طالب الإعلامى الكبير حمدى قنديل المسؤولين فى هيئة الاستعلامات بتوثيق ما تمارسه قنوات الجزيرة من تزييف للحقائق والتصدى لما تقوم به من تحريض على التخريب .

وعبر تغريده له على  تويتر كتب قنديل.واجب هيئة الاستعلامات الآن أن توثق التزييف والانحياز السافر الذي ترتكبه كلا من الجزيرة والجزيرة مباشر والدور المشارك للمراسلين والمذيعين فيه .

وقال ايضا الجزيرة ليست مؤسسة إعلامية ، الجزيرة جهاز دعاية وتحريض وتخريب تقوده قطر بتوجيه من أسيادها في واشنطون.

وأضاف قنديل نعرف النوايا المخلصة لبعض الشخصيات التي تشارك في برامج للجزيرة ، الآن يتوجب على كل مصري شريف إلا يساهم في هذا الدجل والتزييف والتحريض .

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