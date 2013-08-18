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اللجان الشعبية ببلطيم تمنع فتنة بعد نشر أسماء إخوان المركز على فيس بوك

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اللجان الشعبية ببلطيم تمنع فتنة بعد نشر أسماء إخوان المركز على فيس بوك اللجان الشعبية ببلطيم تمنع فتنة بعد نشر أسماء إخوان المركز على فيس بوك

أكد محمد رزق موافى رئيس اللجان الشعبية بمركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أنه وأد فتنه كادت توقع عشرات القتلى فى بلطيم وقرية برج البرلس بعد نشر أسماء الإخوان المقيمين فى مدينة بلطيم واتهامهم بإثارة العنف على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

وأضاف أن عددا من الشباب توجه أمس إلى صيدلية على مرزة فى برج البرس واعتدوا عليها كما قاموا بتحطيم سيارة صاحبها الخاصة.

وقال "لولا تدخل العقلاء لحدثت فتنة كبيرة فى قرية برج البرلس، إلا أنه تمت السيطرة على الموقف وتم رفع أسماء الإخوان من على موقع التواصل الاجتماعى، حفاظا على حق الجيرة والأخوة فى الدين والوطن".

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