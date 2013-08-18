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بالصور.. الآلاف فى جنازة عسكرية لتشييع الشهيد قائد "مرور بنى سويف"

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بالصور.. الآلاف فى جنازة عسكرية لتشييع الشهيد قائد "مرور بنى سويف" بالصور.. الآلاف فى جنازة عسكرية لتشييع الشهيد قائد "مرور بنى سويف"

خرج الآلاف من أبناء مدينة المحلة لتوديع العقيد مالك مهران، مدير إدارة المرور ببنى سويف، والذى استشهد على يد جماعة الإخوان المسلمين.

وشيعت الجنازة من مسجد عبد الحى خليل يتقدمهم اللواء دكتور محمد نعيم محافظ الغربية، واللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية، واللواء حسين شاهين مساعد مدير أمن الغربية، لفرقة شرطة المحلة واللواء حسام خليفة مساعد مدير الأمن لقطاع المحلة وزفتى والقيادات الأمنية والتنفيذية ومأمورى قسم أول وثان ومركز المحلة.

وحضر الجثمان فى الساعة الخامسة، وتم تشييعه فى جنازة عسكرية مهيبة تقدمتها الموسيقى العسكرية، وتم لف النعش بعلم وتم وضعه على سيارة إطفاء قبل نقلها للإسعاف إلى مثواه الأخير بالمقابر الجديدة، وانهمرت دموع الآلاف من أبناء المدينة الذين شاركوا فى تشييع الجثمان وقاموا برفع لافتات ضد جماعة الإخوان المسلمين وطالبوا بالقصاص منهم لقتلهم الشهداء من الجيش والشرطة والأبرياء، مرددين "الشعب يريد محاكمة الإخوان ولا مصالحة بعد اليوم ـ يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح ـ يا شهيد نام واتهنى واستنى على باب الجنة".

وأعلن عدد كبير من أبناء المحلة إصرارهم على الانتقام من جماعة الإخوان المسلمين وأكدوا أن الفترة المقبلة لن يسمح فيها بتواجد أى من أنصار الإخوان وهددوا بحرق منازلهم وتتبعهم لتسليمهم للعدالة.

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