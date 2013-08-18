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هدوء بمضارب البحيرة بعد تظاهرات العمال المطالبة بإقالة مدير مضرب دمنهور الإخوانى

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هدوء بمضارب البحيرة بعد تظاهرات العمال المطالبة بإقالة مدير مضرب دمنهور الإخوانى هدوء بمضارب البحيرة بعد تظاهرات العمال المطالبة بإقالة مدير مضرب دمنهور الإخوانى

سادت حالة من الهدوء الحذر داخل شركة مضارب البحيرة عقب الاحتجاجات التى قام بها عدد من العاملين للمطالبة بإقالة مدير عام مضرب دمنهور لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين ومناصرته لها خلال أحداث العنف الأخيرة.

من جانبه قال مصطفى المنسى، رئيس مجلس إدارة مضارب البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إنه سيتم نقل مدير مضرب دمنهور إلى إدارة الشركة منعاً لتفاقم الأوضاع بين العاملين، مشيرا فى الوقت ذاته إلى تشديد الحراسات لتأمين مواقع الشركة المختلفة لمواجهة أى اعتداءات محتملة.

وكان العشرات من العاملين بشركة مضارب البحيرة قد قاموا بمنع "محمد شاهين" مدير مضرب دمنهور، من الدخول إلى مقر الشركة لممارسة عمله، احتجاجا على مناصرته لجماعة الإخوان المسلمين خلال الأحداث الأخيرة، ورددوا الهتافات المناهضة له ولجماعة الإخوان، كما هدد المحتجون بالدخول فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بإقالته، وتطهير الشركة من القيادات الإخوانية.

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مصر 365