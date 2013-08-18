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كر وفر فى "محرم بك" بعد محاولة الإخوان اقتحام القسم بالإسكندرية

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كر وفر فى "محرم بك" بعد محاولة الإخوان اقتحام القسم بالإسكندرية كر وفر فى "محرم بك" بعد محاولة الإخوان اقتحام القسم بالإسكندرية

شهدت منطقة محرم بك حالة من الكر والفر بين أعضاء جماعة الإخوان وأنصارهم من ناحية وقوات الأمن من ناحية أخرى، عقب محاولة مسيرة إخوانية انطلقت من محطة الاعتداء على قسم شرطة محرم بك، وقامت قوات الأمن بالتصدى لهم.

وكان التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالإسكندرية قد نقل الفعاليات إلى الأحياء السكنية فى كل أنحاء المحافظة، حيث انطلقت الفعاليات عقب صلاة المغرب مباشرة من الأماكن الآتية "مسجد هدى الإسلام- سيدى بشر- ومسجد الدرة- الرمل- وأمام محل العصافيرى- محطة مصر- ومسجد سنان- الدخيلة- ومسجد الناصرية- العامرية- ومسجد العتيق- برج العرب".

وذلك بعد أن قامت قوات الشرطة والجيش بمنع احتشاد الآلاف من جماعة الإخوان المسلمين بساحة مسجد القائد إبراهيم، وقامت بإلقاء القبض على عدد منهم.
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مصر 365

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