بشار الأسد يؤكد تصميمه على "اجتثاث الإرهاب" من سوريا

كتب : أ ف ب منذ 29 دقيقة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، تصميمه على "اجتثاث الإرهاب" من بلاده الغارقة في نزاع دام لأكثر من عامين، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "سانا".

وقال الأسد، إن "سوريا رحبت بكل الجهود البناءة والصادقة لإيجاد حل سياسي للأزمة، لكنها في الوقت نفسه مصممة على مواجهة الإرهاب حتى اجتثاثه من جذوره"، في إشارة إلى مقاتلي المعارضة الذين يعدهم النظام "إرهابيين".

واعتبر الرئيس السوري، خلال استقباله وفدًا من أحزاب موريتانية، أن دمشق "قادرة على ذلك من خلال تلاحم قل نظيره بين جيشها الباسل وشعبها المفعم بإرادة الحياة والإيمان بالوطن".

وكان الرئيس السوري اعتبر في خطاب ألقاه في الرابع من أغسطس أنه لا حل ممكن للأزمة سوى بضرب الإرهاب بيد من حديد، وأن الحرب الشعبية بمشاركة السوريين إلى جانب الجيش تحسم المعركة خلال أشهر.

وتأتي التصريحات الجديدة للرئيس السوري بشار الأسد في ظل غياب أفق الحل السياسي للنزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 100 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة.