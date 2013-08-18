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المالكي: نؤيد إجراءات الحكومة المصرية بفرض سيادة القانون

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المالكي: نؤيد إجراءات الحكومة المصرية بفرض سيادة القانون المالكي: نؤيد إجراءات الحكومة المصرية بفرض سيادة القانون

كتب : أ ش أ منذ 21 دقيقة

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، تأييد حكومته للإجراءات التي اتخذتها المصرية بفرض سيادة القانون، داعيا إلى الحوار وضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء وشعبها.

وقال المالكي، في بيان اليوم، "نراقب بقلق بالغ التطورات الأمنية الجارية في مصر والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى في مؤامرة تستهدف النيل من إرادة الشعب المصري".

وأضاف "إننا في الوقت الذي نقف فيه بقوة إلى جانب الحكومة المصرية في فرض سيادة القانون وبسط الأمن والسلم الأهلي في ربوع مصر، نناشدها ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفويت الفرصة على أعداء مصر وشعبها".

ودعا المالكي، المصريين كافة إلى نبذ العنف والجلوس إلى طاولة الحوار "درءا للفتنة التي يريد من يقف وراءها النيل من دور مصر الريادي"، متمنيا لمصر الأمن والرخاء والعودة السريعة إلى ممارسة دورها المحوري في المنطقة والعالم.

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