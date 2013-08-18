تشييع جثمان شهيد الجيش بالقليوبية.. وهتافات منددة بـ"الإخوان"

كتب : حسن صالح منذ 24 دقيقة

شيع آلاف من أهالي قرية سندوه التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية جنازة المجند الشهيد أحمد عيد أحمد غنيم الذي لقي ربه في هجوم إرهابي على أحد الأكمنة الخاصة بالقوات المسلحة بمدينة العريش وسط حالة من الحزن عمت جيمع المشاركين في الجنازة وأهالي القرية، وسط هتافات منددة بالجماعات الإرهابية، ومنها "يادي الذل ويادي العار الإخوان ضربونا بالنار، لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله".

ونظم الأهالي مسيرة جابت جميع الشوارع بالقرية لمطالبة الجيش والشرطة بحق دماء جميع الشهداء والقصاص لهم من الإرهاب والقضاء على جميع البؤر الإرهابية وسط هتافات "لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله".

وقال والد الشهيد باكيا، إن آخر لقاء كان بينه وبين نجله منذ 25 يوما، مشيرا إلى أن الشهيد قال له بالحرف "اوعى تزعل عليا لو مت. كل يوم بشيل جثامين زملائي الشهداء، وأنا حاسس إني رايح المرة دي ومش راجع تاني".

من جانبه، أكد سمير بكير عم الشهيد، أنهم تلقوا الخبر من أحد أصدقاء الشهيد، وأنهم استقبلوا جثمانه ليتم دفنه بالقرية بمقابر الأسرة، مرددا "الله يرحمه فهو شهيد الوطن"، متسائلا "لماذا يقتلوا هكذا لابد من القضاء على الإرهاب الذي طالت يده جميع أبناء الوطن".