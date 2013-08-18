بالصور| جنازة عسكرية وشعبية للعميد مالك مهران شهيد الواجب في المحلة

كتب : أحمد فتحي ورفيق ناصف تصوير : ماهر العطار منذ 18 دقيقة

شيع الآلاف من أهالى وسكان مدينة المحلة الكبرى، جثمان العميد مالك مهران قائد مباحث مرور، شهيد الواجب، فى جناز عسكرية مهيبة، والذي لقي مصرعه في اشتباكات بني سويف بطلق ناري وجرح قطعي بالرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى الشرطة بالمعادي فى القاهرة.

كان المشيوعون قد أدوا صلاة الجنازة مساء اليوم بمسجد عبد الحي خليل باشا بساحة ميدان البندر وسط المدينة العمالية، على جثمان الشهيد، وسط مشاركة لفيف من قيادات مديرية أمن الغربية يتقدمها اللواء حاتم عثمان مدير أمن الغربية واللواء أحمد بكر مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم محافظ الغربية، والقيادات الأمنية والشرطية.

كما انضم عدد من شباب القوى والحركات الثورية المتمثلة فى حركة شباب المحلة الثائر وائتلاف شباب الثورة والتيار الشعبي وحركة شباب 6 إبريل وأحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والدستور والتجمع، وتحولت الجنازة إلى تظاهره شعبية.