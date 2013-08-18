أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

"الإسكندرية لسينما المتوسط" يكشف البوستر الرسمي لدورته الـ 29

Google+ Print
"الإسكندرية لسينما المتوسط" يكشف البوستر الرسمي لدورته الـ 29 "الإسكندرية لسينما المتوسط" يكشف البوستر الرسمي لدورته الـ 29

كتب : نجلاء ابو النجا الأحد 18-08-2013 18:39

كشف مهرجان الإسكندرية لسينما دول حوض البحر المتوسط، اليوم، عن صورة "بوستر" دورته التاسعة والعشرين الذى قام بتصميمه الفنان التشكيلى المصرى عصمت داوستاشى وأهداه للمهرجان.

ويمثل بوستر المهرجان الجديد وجه فتاة تحمل فوق رأسها شريط السينما كأنه طوق زفاف، وفى مقدمة الرأس حمامة سلام، تعبيرا عن الدعوة ليحل السلام فى العالم، بينما يحمل الشعار فى جزئه الأسفل شعار مهرجان الإسكندرية هذا العام "نحو عالم أكثر حرية" بالعربية والإنجليزية.

وقال الفنان السكندرى عصمت داوستاشى، (70 عاما)، إن الشعار يقدم مدينة الإسكندرية كفتاة شابة فى العشرين من عمرها وتجمع الملامح المصرية مع ملامح دول البحر المتوسط توجت رأسها بشرائط سينمائية بعيدا عن الرموز التقليدية المباشرة التى شاهدتها فى البوسترات السابقة للمهرجان التى قدمت صورة للبحر أو عروس البحر.

وقال الناقد المصرى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط، إن إدارة المهرجان قررت عقد الدورة الجديدة فى موعدها المقرر مسبقا في سبتمبر المقبل، دون تأجيل بعد اجتماع عقدته الأربعاء الماضى بعد إعلان المصرية فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى 14 محافظة بينها محافظة الإسكندرية، حيث يقام المهرجان.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائى هو المهرجان المصرى الوحيد الذى لم يتم إلغاء أى من دوراته منذ الثورة المصرية، حيث أقيم عاما 2011 و2012 ويرأسه شرفيا هذا العام النجم المصرى محمود عبد العزيز، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما فى الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول