"الإسكندرية لسينما المتوسط" يكشف البوستر الرسمي لدورته الـ 29

كتب : نجلاء ابو النجا الأحد 18-08-2013 18:39

كشف مهرجان الإسكندرية لسينما دول حوض البحر المتوسط، اليوم، عن صورة "بوستر" دورته التاسعة والعشرين الذى قام بتصميمه الفنان التشكيلى المصرى عصمت داوستاشى وأهداه للمهرجان.

ويمثل بوستر المهرجان الجديد وجه فتاة تحمل فوق رأسها شريط السينما كأنه طوق زفاف، وفى مقدمة الرأس حمامة سلام، تعبيرا عن الدعوة ليحل السلام فى العالم، بينما يحمل الشعار فى جزئه الأسفل شعار مهرجان الإسكندرية هذا العام "نحو عالم أكثر حرية" بالعربية والإنجليزية.

وقال الفنان السكندرى عصمت داوستاشى، (70 عاما)، إن الشعار يقدم مدينة الإسكندرية كفتاة شابة فى العشرين من عمرها وتجمع الملامح المصرية مع ملامح دول البحر المتوسط توجت رأسها بشرائط سينمائية بعيدا عن الرموز التقليدية المباشرة التى شاهدتها فى البوسترات السابقة للمهرجان التى قدمت صورة للبحر أو عروس البحر.

وقال الناقد المصرى الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط، إن إدارة المهرجان قررت عقد الدورة الجديدة فى موعدها المقرر مسبقا في سبتمبر المقبل، دون تأجيل بعد اجتماع عقدته الأربعاء الماضى بعد إعلان الحكومة المصرية فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال فى 14 محافظة بينها محافظة الإسكندرية، حيث يقام المهرجان.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائى هو المهرجان المصرى الوحيد الذى لم يتم إلغاء أى من دوراته منذ الثورة المصرية، حيث أقيم عاما 2011 و2012 ويرأسه شرفيا هذا العام النجم المصرى محمود عبد العزيز، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما فى الفترة من 11 إلى 16 سبتمبر المقبل.