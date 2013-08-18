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"كأس" يكشف عن المخدرات للحماية من الاغتصاب

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"كأس" يكشف عن المخدرات للحماية من الاغتصاب "كأس" يكشف عن المخدرات للحماية من الاغتصاب

كتب : cnn منذ 58 دقيقة

تدهشنا الاختراعات المتوالية يوماً بعد يوم، بقدرتها على تحسين حياتنا اليومية، والآن أتى هذا الاختراع ليؤكد ذلك.

إذ قام مايك إبرامسون، ومجموعة من الأشخاص، بتطوير كوب يمكنه تنبيه شاربه بوجود مواد مخدرة يمكنها أن تؤدي إلى تغييبه عن الوعي، ومن ثم تعريضه للاغتصاب.

وقال مايك في إحدى الدعايات الترويجية للفكرة، إنه تعرض وثلاثة من أصدقائه المقربين لمحاولات تخدير خلال خروجهم للاحتفال.

عندها قرر مايك التعاون مع جون مكدونالد، وهو أستاذ للكيمياء بإحدى الجامعات الأمريكية، إذ تمكن، وبعد عامين من الأبحاث من تطوير نظام تحديد للمواد المخدرة.

وأسس مايك شركة باسم "DrinkSavvy's"، لتبدأ بإنتاج الكوب الذي يمكنه تحديد المواد المخدرة، ويرجح العمل على بيعها خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014.

وسيعمل الكوب على تغيير لونه عند التقاطه لمواد مخدرة، مثل الكيامين والروفينول، التي يمكنها أن تعمل على تخدير الناس.

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