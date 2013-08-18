حبس 159 اخواني 15 يوما على خلفية أحداث باب الشعرية



> امرت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار على داود وإشراف المستشار وائل شبل المحامى العام الاول بحبس 159 من جماعة الاخوان المسلمين 15 يوما على ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل 2 وتسليم حدثين لاهليتهم وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها منطقة باب الشعرية وكوبرى غمرة بين الاخوان المسلمين وأهالى المنطقة عقب الدعوة لجمعة الغضب.

> ووجه المستشار يوسف الدفتار مدير نيابة وسط للمتهمين عدد من التهم منها الانضمام إلى جماعة بغرض تعطيل أحكام القانون ومقاومة السلطات والاعتداء على المواطنيين وإستعمال القوة والعنف والاعتداء على رجال الامن وإتلاف ممتلكات عامه وخاصة وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع فى القتل والبلطجة .

> كشفت التحقيقات مع 162 متهما من الإخوان وأنصارهم قيامهم بإطلاق الرصاص على ضابط شرطة من قسم باب الشعرية ، وكانت منطقة باب الشعرية قد شهدت مواجهات بين مجموعة من الإخوان المسلمين ومؤيديهم من ناحية ورجال الأمن من ناحية أخرى حيث قام الإخوان بالدخول إلى مسجد أبوبكر الصديق بالمنطقة وقيامهم بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى، مما تسبب فى إصابة ضابط بطلقات نارية، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة خطيرة .

> وحيث تمكنت الاجهزة الامنية بعد محاصرتهم داخل المسجد لأكثر من ٥ ساعات فى القاء القبض عليهم حيث عثر بحوزتهم على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش وكميات من الطلقات.

كما تمكنت اللجان الشعبية بمنطقتى باب الشعرية وكوبرى غمرة من ضبط عدد من مثيرى الشغب من انصار جماعة الاخوان اثناء إعتدائهم على الممتلكات الخاصة بالاهالى فى محاولة منهم لنشر الفوضى والرعب فى قلوب الاهالى حيث كانوا قادمين من اعلى كوبرى غمرة متجهين إلى منطقة باب الشعرية وعلى الفور قامت اللجان الشعبية بتسليمهم إلى الاجهزة الامنية والقوات المسلحة لعرضهم على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق .

> يذكر أن المتهمين أنكروا جميع الاتهامات التى وجهت أليهم .