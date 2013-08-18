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وزير الخارجية القطري يعلن أن بلاده "تدعم مصر" وليس "الإخوان"

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وزير الخارجية القطري يعلن أن بلاده "تدعم مصر" وليس "الإخوان" وزير الخارجية القطري يعلن أن بلاده "تدعم مصر" وليس "الإخوان"

كتب : ا ف ب منذ 1 دقيقة

أعلن وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية، اليوم في مؤتمر صحفي في باريس، إن قطر "تساعد وليس جماعة الإخوان المسلمين".

وقال العطية، إثر لقاء مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، "فيما يتعلق بدعم قطر للإخوان المسلمين، هناك مفاهيم خاطئة حول المساعدة التي تقدمها قطر"، مضيفا أن قطر "لم تساعد أبدا طرفا مصريا أو حزبا سياسيا مصريا. والمساعدة كانت دائما تقدم إلى مصر".

وأضاف الوزير القطري "إن المساعدة القطرية بدأت على الفور بعد الثورة وهي مستمرة اليوم"، مكررا القول "نحن لا نقدم مساعدة الى حزب سياسي".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية أعلن، الأربعاء، أن قطر "تستنكر بشدة الطريقة التي تم التعامل بها مع المعتصمين السلميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة والتي أودت بحياة عدد من الأبرياء العزل منهم"، كما "تتمنى على من بيده السلطة والقوة أن يمتنع عن الخيار الأمني في مواجهة اعتصامات وتظاهرات سلمية وأن يحافظ على أرواح المصريين المعتصمين في مواقع التظاهر".

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