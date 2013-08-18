أخبار عاجلة

صور| إطلاق حملة «إعمار» لتسقيف المنازل المكشوفة بقرى السويس الفقيرة -
ممتاز القط يعلن استقالته من قناة العاصمة -
الكرملين: اتهام موسكو بالتدخل في شئون واشنطن محض افتراء -
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر -
مدرب المقاصة: سأنافس الأهلي في هذا التوقيت -
كامل زاهر للتليفزيون الألماني: «مفيش منافسة بين الأهلي والزمالك» -
مقتل أكثر من 230 شخصا في كولومبيا إثر انهيار أرضي -
رئيس الوز​راء يستعرض آخر مستجدات المشروعات المسندة إلى الهيئة الهندسية -
إسماعيل يلتقي وفد "تيدا" الصينية لبحث زيادة استثماراتها بمنطقة قناة السويس -
بعد 14 يوم انقطاع.. الكهرباء تعود للشيخ زويد ورفح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

بالفيديو|«الجزيرة» تصر على الكذب وتستغل صورة شيماء عادل محررة «الوطن»

Google+ Print
بالفيديو|«الجزيرة» تصر على الكذب وتستغل صورة شيماء عادل محررة «الوطن» بالفيديو|«الجزيرة» تصر على الكذب وتستغل صورة شيماء عادل محررة «الوطن»

كتب : الوطن الأحد 18-08-2013 18:15

للمرة الثانية على التوالى، تتعمد قناة «الجزيرة مباشر » نشر صورة الزميلة الصحفية شيماء عادل على شاشتها على أنها شيماء عوض التى كانت محتجزة فى مسجد الفتح خلال اليومين الماضيين، ورغم قيام الزميلة بنفى ما نشرته «الجزيرة» على موقع جريدة «الوطن» فإن القناة ما زالت تتعمد نشر صور الزميلة دون وجود مبرر واضح لذلك.

وقالت شيماء عادل إن قناة «الجزيرة» تحاول حماية الفتاة الإخوانية، وخاصة بعد حالة الغضب التى وجهها عدد كبير من المصريين نتيجة تصريحات الفتاة ومطالبتها بالتدخل الأجنبى لحماية الإخوان من المذابح التى يرتكبها الجيش المصرى فى حقهم.

وأضافت الزميلة أنه فى حال استمرار قناة «الجزيرة» فى نشر صورتها بأنها الفتاة الإخوانية شيماء عوض سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه القناة لما سوف يترتب على ذلك من أضرار وهجوم مستمر عليها من قِبل المصريين دون ذنب، وهو ما شهدته صفحات التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

مسئول أمريكي: واشنطن ترغب في علاقات قوية مع مصر

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

وفد أمريكي يزور مصر لزيادة التجارة الزراعية بين البلدين

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر.. أيمن يونس: الزمالك خارج منافسة المقاصة مع الأهلي

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية

ستاد مصر: لقاء مع إيهاب جلال بعد فوزه على الإسماعيلي بثلاثية