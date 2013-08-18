بالفيديو|«الجزيرة» تصر على الكذب وتستغل صورة شيماء عادل محررة «الوطن»

كتب : الوطن الأحد 18-08-2013 18:15

للمرة الثانية على التوالى، تتعمد قناة «الجزيرة مباشر مصر» نشر صورة الزميلة الصحفية شيماء عادل على شاشتها على أنها شيماء عوض التى كانت محتجزة فى مسجد الفتح خلال اليومين الماضيين، ورغم قيام الزميلة بنفى ما نشرته «الجزيرة» على موقع جريدة «الوطن» فإن القناة ما زالت تتعمد نشر صور الزميلة دون وجود مبرر واضح لذلك.

وقالت شيماء عادل إن قناة «الجزيرة» تحاول حماية الفتاة الإخوانية، وخاصة بعد حالة الغضب التى وجهها عدد كبير من المصريين نتيجة تصريحات الفتاة ومطالبتها بالتدخل الأجنبى لحماية الإخوان من المذابح التى يرتكبها الجيش المصرى فى حقهم.

وأضافت الزميلة أنه فى حال استمرار قناة «الجزيرة» فى نشر صورتها بأنها الفتاة الإخوانية شيماء عوض سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه القناة لما سوف يترتب على ذلك من أضرار وهجوم مستمر عليها من قِبل المصريين دون ذنب، وهو ما شهدته صفحات التواصل الاجتماعى خلال اليومين الماضيين.