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أول تفسير علمي لحالة الدماغ في لحظات ما قبل الموت لمن يصاب بالسكتة القلبية

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أول تفسير علمي لحالة الدماغ في لحظات ما قبل الموت لمن يصاب بالسكتة القلبية أول تفسير علمي لحالة الدماغ في لحظات ما قبل الموت لمن يصاب بالسكتة القلبية

كتب : أ ش أ الأحد 18-08-2013 12:45

توصل باحثون أمريكيون لتفسير علمي هو الأول من نوعه، للحالة التي تعرف بشكل عام بتجربة ما قبل الموت، والتي جربها من بقي على قيد الحياة بعد الإصابة بنوبة قلبية، والشبيهة بحال من يمرّ خلال فترة النوبة في خضمّ وميض ناصع البياض.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في صفحات مجلة (Proceedings) التي تُصدرها الأكاديمية الوطنية للعلوم في جامعة ميتشجان في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الدماغ، وعلى عكس ما اعتُقد على الدوام، يستمر بالعمل حتى لثلاثين ثانية بعد أن يتوقف القلب ضخ تدفقات الدم.

وذكرت أن النتائج التي تحققت جاءت على أساس اختبارات أجريت على عينات من خنازير غينيا في مختبر تخدير، تعرضت إلى سكتة قلبية، حيث سجّل خلال جهاز للتخطيط الكهربائي للدماغي في الثواني الثلاثين الأولى بعد توقف النشاطات القلبية زيادة في نشاط الدماغ.

وقال البروفسور جورج ماشور، وهو أحد القائمين بالبحث ومتخصص في التخدير عن التجربة، "لقد اندهشنا من المستوى العالي للنشاط" الدماغي، مضيفا أن الدراسة أظهرت انخفاض مستوى الأوكسجين والجولوكوز في الدماغ خلال السكتة القلبية، ولكن على العكس من ذلك ظهر انخفاض كفاءة المادتين ولكنهما بقيتا قادرتين على تحفيز النشاط الدماغي بمستوى مشابه لنشاطات دماغ الأشخاص الواعين.

وأوضح أن هذا الأمر يوفر لنا معرفة الإطار العلمي الأول لتفسير فترة ما قبل الموت"، مشيرا إلى أن هذه النتيجة أكدتها نسبة 20 في المائة من حالات الباقين على قيد الحياة بعد تعرضهم للسكتة القلبية.

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DMC

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