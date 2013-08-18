كتب : ندى سامي الأحد 18-08-2013 13:00

أظهرت دراسات حديثة أن 20% من النساء لا يعترفن بإصابتهن بسرطان الثدي، رغم وجود عدد من المؤشرات التي تنوه عن إصابتهن بالمرض، وتوافر العوامل الوراثية والبيئية التي تودي بهن للإصابة بسرطان الثدي.

وكشفت الدراسة التي أُجريت على أكثر من 700 امرأة مصابة بسرطان الثدي، أن 20% من هذه النسبة لا يعترفن بإصابتهن ربما خوفًا من المرض نفسه أو لأسباب نفسية ترجع إلى تاريخ عائلتها للإصابة بهذا المرض، أو افتقارها لأموال تلقي العلاج.

وأوضحت ثلث المشاركات، أنهن توقعن إصابتهن بالمرض وتقبلوه نظرًا، لمعايشة إصابة أقارب لهن بهذا المرض، وأنهن انتابهن شعور بالخوف من العلاج الذي ربما يؤثر على جمالهن أو يشوهه، وأنه كان من الصعب عليهن الاعتراف بإصابتهن بالمرض.

وأشار المعهد الوطني للأمراض السرطانية إلى أن واحدة من كل خمس سيدات معرضة لخطر الإصابة بسرطان الثدي، و40% من هذه النسبة تنكر إصابتها بسرطان الثدي، وأن 1.4% أقل من النساء المصابات بسرطان المبيض، لا يعترفن بإصابتهن، مقارنة بالمصابات بسرطان الثدي.