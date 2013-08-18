دراسة: تناول 4 فناجين قهوة يوميا يزيد خطر الوفاة المبكرة

كتب : سارة سعيد الأحد 18-08-2013 15:51

كشفت دراسة أمريكية حديثة، أن تناول 4 فناجين من القهوة يوميا، يزيد من خطر وفاة الشباب تحت سن الـ55، ووجد الباحثون أن استهلاك 28 فنجانا من القهوة في الأسبوع، يزيد من فرص الوفاة المبكرة، وجاءت هذه النتائج من دراسة نمط الحياة الأمريكي على نطاق واسع من الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 - 87 عاما.

وتوصل الباحثون إلى أن الاستهلاك المفرط للقهوة يؤثر سلبا على عملية التمثيل الغذائي في الجسم تفوق فوائدها الصحية، وسجلت الدراسة 2500 حالة وفاة خلال فترة الدراسة التي امتدت لـ16 عاما، وأقل من ثلثهم عانوا من أمراض القلب والشرايين.

وأوضحت الدراسة أن المشاركين بها الذين تناولوا كميات أكبر من القهوة كانوا أكثر عرضة للتدخين، كما ارتفعت نسب الوفاة إلى 56% للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 55 عاما وتناولوا حوالي 28 فنجانا من القهوة أسبوعيا، كما ذكر التقرير الذي نشر في مجلة (مايو كلينيك)".