"30 يونيه" تؤيد إقالة الإخوان المعينين بالتربية والتعليم مخالفة للقانون

أعلنت حركة 30 يونيه بالإسكندرية، دعمها لقرار بسيونية صلاح سرور مديرة مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بإقالة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المعينين فى المناصب القيادية بالوزارة بالمخالفة للقانون.

واعتبرت الحركة فى بيان لها اليوم قرار إقالة قيادات الإخوان المعينين توافقاً مع مسار الثورة فى إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية وتطهير المؤسسات التعليمية من بقايا المليشيات المسلحة، وإقالة القيادات الفاسدة التى استولت بالاحتيال على مناصب قيادية بالمخالفة للقواعد القانونية.

وأوضح كريم المصرى المتحدث الإعلامى باسم حركة 30 يونيه بالإسكندرية، أن مديرة مديرية التربية والتعليم لحملة شعواء نتيجة إلغائها القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون لكل من أنور إسماعيل مدير التعليم الفنى ومحمود مصطفى مدير عام إدارة الجمرك التعليمية، وعودتهم اإى عملهم الأصلى، مؤكدا دعمها فى إصلاح منظومة التعليم بعد ما وصفها بعملية أخونة استمرت على مدار عام كامل.