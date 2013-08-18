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"تجارية الشرقية": حركة التجارة والصناعة تأثرت 40% بسبب العنف

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"تجارية الشرقية": حركة التجارة والصناعة تأثرت 40% بسبب العنف "تجارية الشرقية": حركة التجارة والصناعة تأثرت 40% بسبب العنف

قال أسامة سلطان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية إن حركتا التجارة والصناعة بالمحافظة وبمدينة العاشر من رمضان تأثرت بسبب أحداث العنف الجارية بنسبة 40%.

وأوضح سلطان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه رغم أن المحافظة كانت أقل المحافظات فى أحداث العنف والشغب إلا أن حظر التجوال فى المحافظات المجاورة أثر على حركة نقل البضائع من وإلى المحافظة بصورة منتظمة خاصة بعد تخوف شركات من تعرض بضائعها للسرقة والنهب على الطرق خلال الشغب.

وأضاف سلطان أنه جارى دراسة تشكيل لجنة لبحث الموقف وحصر الخسائر مناشدا التجار بضرورة التعاون مع مندوبى الغرفة لبحث الخسائر الفعلية.

وأشار إلى أن المحال التجارية تعرض بعضها لتلافيات خاصة الواقعة فى مسرح الأحداث إلا أنه صعب حصرها أو تقدير جملة الخسائر بسبب عدم تقدم أصحابها بشكاوى، لافتا إلى أن معظمها كانت تكسير فى وجهات المحلات نتيجة التراشق بالحجارة.

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