تحليل بالصور – شورلي.. خليفة إيتو ورنالدو في خطط مورينيو

يملك مورينيو العديد من اللاعبين الواعدين تحت يديه في ترسانة تشيلسي، وذلك بعدما عاد لمقعد القيادة في النادي اللندني لولاية ثانية.. من أبرز هؤلاء أندريا شورلي.

مورينيو يعود بخطة مختلفة عن تلك التي كان يطبقها مع تشيلسي في 2004، هذه المرة يفضل الاستنائي 4-2-3-1 بكل تنوعها وما تقدمه من حلول على أرض الملعب.

في تلك الخطة يكون الجناح صاحب دور هام للغاية خططيا، تماما مثلما كان الحال مع كريستيانو رونالدو في ريال مدريد تحت ولاية مورينيو، ومن قبله صامويل إيتو في إنتر ميلان.

هذا الدور هذه المرة سيكون من نصيب أندريا شورلي، وكيفن دي بروين.. ونحن هنا سنستعرض مميزات وعيوب الأول، وهو نجم واعد في كتيبة الكرة الألمانية.

شورلي القوي

مميزات شورلي هو انطلاقاته القوية.. قدرته على عبور خصمه المباشر في أرض الملعب معتمدا على سرعته وقوة انطلاقاته، تماما مثل جو كول في أزهى عصوره.

ومواطنه الألماني توماس مولر مثال أخر يشبه شورلي فيما يخص الطاقة والقوة التي لا تنضب في الركض بأرض الملعب.

شورلي قضى الموسم الماضي مع باير ليفركوزن، وكان يشارك كمهاجم متأخر أو كجناح.

وفي مباراة ليفركوزن وفولفسبورج، نجح شورلي في عبور منافسه المباشر في أرض الملعب 6 مرات من أصل 13 محاولة.

ويجب التوضيح، أن عبور شورلي لخصمه المباشر لا يعني أنه يراوغ منافسه، بل يمر من أمامه أو يمرر الكرة ويلحق بها ليعبر خصمه.

فاعلية ناقصة

أما ما يعيب شورلي بحسب ما يظهر أرقام وإحصائيات اللاعب، فهو فقدانه للفاعلية.

فخلال الموسم الماضي، كان شورلي أكثر لاعب في الدوري الألماني إهدارا للفرص السانحة للتسجيل بـ20 مرة.

لهذا يعمل مورينيو على وضع شورلي كجناح، للاستفادة من طاقته في الضغط على الخصم وفي مضايقته، وليس كرأس حربة حتى يتفادى عيوبه.