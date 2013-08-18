بالفيديو - جاتوزو ' المدرب ' يُطرد في خسارة باليرمو بالكأس

تعرض جينارو جاتوزو المدير الفني الحالي لباليرمو ولاعب ميلان السابق للطرد خلال مباراة فريقه أمام هيلاس فيرونا يوم السبت في كأس إيطاليا.

وتولى جاتوزو الملقب بـ"الجزار" القيادة الفنية لباليرمو الهابط لدوري الدرجة الثانية هذا الصيف.

ونجح جاتوزو الذي كان لاعبا مثيرا للجدل في الفوز مع باليرمو في أول مباراة رسمية له على كريمونيزي 2-1 في الدور التمهيدي الثاني لكأس إيطاليا.

ولكن خلال مواجهة هيلاس فيرونا تغاضى الحكم على احتساب ركلة جزاء لباليرمو، لينفعل جاتوزو بشكل مبالغ فيه على الحكم الذي طرده من الملعب.

وخسر باليرمو المباراة بهدف للدولي السابق لوكا توني.

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