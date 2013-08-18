بالفيديو .. صاروخ من طراز لامبارد يدك مرمى هال سيتي

أطلق فرانك لامبارد لاعب وسط تشيلسي قذيفة بعيدة المدى من ركلة حرة مباشرة في مواجهة هال سيتي بالجولة الافتتاحية جاء منها هدفه الأول في الدوري الإنجليزي.

وحصل تشيلسي على ركلة حرة مباشرة تهيأ لها لامبارد من مسافة بعيدة، وسددها قوية في زاوية ألان ماكروجر حارس هال سيتي الذي يلعب في صفوفه الدولي المصري أحمد المحمدي.

وسكنت الكرة شباك النمور معلنة ثاني أهداف تشيلسي في الدقيقة 25 بعد أن تقدم أوسكار في الدقيقة 13 للزرق.

وكان لامبارد -35 عاما- قد أهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة السادسة، ولكن هدفه الصاروخي جعله يسجل في أول مباراة في الدوري الإنجليزي.

شاهد الهدف الصاروخي