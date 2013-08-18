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صورة متحركة - تكنولوجيا عين الصقر تنقذ رفاق المحمدي من هدف قتل المباراة

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صورة متحركة - تكنولوجيا عين الصقر تنقذ رفاق المحمدي من هدف قتل المباراة صورة متحركة - تكنولوجيا عين الصقر تنقذ رفاق المحمدي من هدف قتل المباراة

استفاد هال سيتي من تكنولوجيا عين الصقر المستخدمة حديثا في الدوري الإنجليزي عندما أكدت التقنية أن كرة من فريق تشيلسي لم تمر خط المرمى في مواجهة الفريقين بالجولة الافتتاحية.

ويلعب أحمد المحمدي الدولي المصري في مركز الظهير الأيمن اساسيا، وكان يراقب القائم القريب أثناء تنفيذ الركلة الركنية.

ومع اقتراب الشوط الأول للمباراة بين تشيلسي وهال سيتي على الانتهاء بتقدم الزرق بهدفين نظيفين، حول مدافع تشيلسي المتقدم ركنية من فرانك لامبارد بالرأس، تألق ماكروجر حارس النمور في صدها على مرتين.

كانت بعد المرة الأولى أن أن تخدعه وتسقط خلفه إلا أنه لحق بالكرة قبل مرورها خط المرمى، وفقا لما أوضحته تكنولوجيا خط المرمى.

 

ويلعب أحمد المحمدي الدولي المصري في مركز الظهير الأيمن اساسيا، وكان يراقب القائم القريب أثناء تنفيذ الركلة الركنية.

وطبق الاتحاد الإنجليزي التقنية الجديدة في ملاعبه حفاظا على حقوق الأندية من كرات حاسمة قد تنهي مباراة لصالح فريق ضد الآخر.

وتطبق تقنية عين الصقر في ملاعب التنس قبل استحداثها في عالم كرة القدم، وهي توضح مرور الكرة خط المرمى من عدمها.

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