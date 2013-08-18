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رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل يدعو لتشكيل حكومة جامعة

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رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل يدعو لتشكيل حكومة جامعة رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل يدعو لتشكيل حكومة جامعة

دعا نجيب ميقاتى، رئيس الوزراء اللبنانى المستقيل، للإسراع بتشكيل حكومة جامعة، كبداية لحل الأزمة السياسية فى لبنان، على أن يلى ذلك استئناف الحوار الوطنى حيال كل الملفات دون شروط مسبقة.

وانتقد ميقاتى، خلال لقائه بعدد من قيادات مدينة طرابلس، الصراعات الإقليمية والرهان على متغيرات لا تبدو ملامحها ظاهرة فى الأفق الراهن، ولن تكون فى مصلحة لبنان، مطالباً بانتهاج سياسة النأى بالنفس والبعد بالشرور الخارجية عن الوطن والانكباب على
> معالجة القضايا الداخلية الشائكة، وفى مقدمها القضايا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وملف النازحين السوريين، واتخاذ ما يراه مناسبا فى هذا السياق، مناشدا قيادة الجيش بتكثيف التدابير المتخذة لإشاعة أجواء الاطمئنان لدى أبناء المدينة الذين أنهكتهم المعارك العبثية وأساءت إلى صورة مدينتهم وانعكست شللا فى الحركة الاقتصادية ككل.

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