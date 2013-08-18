حزب الله يحذر من توجيه الاتهامات له بافتعال التفجيرات بمناطق شيعية

حذر رئيس الهيئة الشرعية فى "حزب الله" الشيخ محمد يزبك من بعض الاتهامات ضد حزب الله بأنه هو الذى يفتعل التفجيرات التى تستهدف مناطق شيعية فى البلاد، أو أن سياساته هى السبب فى التفجيرات.

وقال يزبك، خلال حفل تأبينى نظمه "حزب الله" فى بعلبك اليوم الأحد، "على البيئة التى تحتضن المجرمين الذين قاموا بالمجازر وباتوا معروفين أن تلفظهم كى نعيش معا، كما طالب بأن تقوم بمسؤوليتها، وعندها: كفى الله المؤمنين شر القتال، أما إذا قصرت وزورت الحقائق كما صرح البعض بأن التفجيرات من صنع حزب الله لتقوية موقفه، أوبأن سياسة حزب الله هى السبب، فهناك مواقف أخرى".

ودعا إلى أن يكون الناس فى بعلبك والبقاع وكل لبنان العين الساهرة للمحافظة على الأمن وأن لا يسمحوا لخفافيش الليل بإحداث فتنة هنا أوهناك، لا خوفا من موت بل لقطع دابر الفتنة".

من جانبه، اعتبر أمين الهيئة العامة لحزب البعث العربى الإشتراكى محمد شاكر القواس فى بيان اليوم أن "تيار المستقبل هوجرثومة الحياة السياسية فى لبنان"، على حد وصفه.