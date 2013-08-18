عزاء المخرج ممدوح مراد في "مسجد الحامدية الشاذلية" الثلاثاء

كتب : محمد عبد الجليل منذ 46 دقيقة

توفى المخرج ممدوح مراد، والد المخرج محمد مراد رئيس قسم المونتاج بالشركة العربية للسينما، عن عمر ناهز 66 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، ويقام عزاء الراحل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين يوم الثلاثاء من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء.

كان الراحل قد أخرج أكثر من ١٢ مسلسلا تليفزيونيا تنوعت بين التاريخي والديني والاجتماعي، ومن أشهرها (الغضب - فرسان الله - الفتوحات الإسلامية -ألف ليلة وليلة - لا إله الا الله - أدهم الشرقاوي- سيف الدولة الحمداني) وغيرها، كما ساهم في تقديم نجوم كثيرين من ضمنهم الفنان الراحل أحمد زكي، والذي أسند له أول بطولة تليفزيونية في نهاية السبعينات في مسلسل الغضب والفنان أحمد عبد العزيز الذي أسند له دور إخناتون في مسلسل "لا إله إلا الله" عام ١٩٨٦.

وحصل المخرج الراحل على العديد من الجوائز عبر مشواره في مصر والوطن العربي وكان آخرها عام ٢٠٠٤، حين حصل على جائزة أفضل مخرج عن المسلسلات عن التاريخية في مهرجان القاهرة العاشر للإذاعة، والتليفزيون وذلك عن مسلسل سيف الدولة الحمداني.